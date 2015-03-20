Beşiktaş'ta büyük sürpriz

ÖNCEKİ teknik direktör Alain Giresse ile yaşadığı problem nedeniyle bir süredir kadroya çağırılmayan Demba Ba, bu kez kadroya davet edildi. Ayrıca Fenerbahçeli golcü Moussa Sow da aday kadroya çağrıldı.

İşte Senegal'in kadrosu;

Kaleci: Bouna Coundoul, Lys Gomis, Papa Camara, Abdoulaye Diallo

Savunma: Zargo Touré, Lamine Gassama, Papy Djilobodji, Lamine Sané, Cheikh Mbengue, Boukary Dramé, Pape Ndiaye Souaré, Ibrahima Mbaye, Diawandou Diagne, Serigne Modou Kara Mbodji

Orta saha: Cheikhou Kouyaté, Pape Kouly Diop, Idrissa Gana Gueye, Stéphane Badji, Alfred Ndiaye, Salif Sané