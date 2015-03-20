Beşiktaş'ta büyük sürpriz

ÖNCEKİ teknik direktör Alain Giresse ile yaşadığı problem nedeniyle bir süredir kadroya çağırılmayan Demba Ba, bu kez kadroya davet edildi. Ayrıca Fenerbahçeli golcü Moussa Sow da aday kadroya çağrıldı.
İşte Senegal'in kadrosu;
Kaleci: Bouna Coundoul, Lys Gomis, Papa Camara, Abdoulaye Diallo
Savunma: Zargo Touré, Lamine Gassama, Papy Djilobodji, Lamine Sané, Cheikh Mbengue, Boukary Dramé, Pape Ndiaye Souaré, Ibrahima Mbaye, Diawandou Diagne, Serigne Modou Kara Mbodji
Orta saha: Cheikhou Kouyaté, Pape Kouly Diop, Idrissa Gana Gueye, Stéphane Badji, Alfred Ndiaye, Salif Sané
Forvet: Demba Ba, Sadio Mané, Babacar Khouma, Mame Biram Diouf, Moussa Sow, Dame Ndoye, Cheikh Ndoye, Moussa Konaté
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 20.03.2015 16:25