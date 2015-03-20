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Beşiktaş'ta büyük sürpriz

Senegal teknik direktörü Aliou Cisse'nin açıkladığı milli takım kadrosunda Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba da yer aldı. Senegal 28 Mart'ta Gana ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş'ta büyük sürpriz

Senegal teknik direktörü Aliou Cisse'nin açıkladığı milli takım kadrosunda Beşiktaş'ın yıldızı Demba Ba da yer aldı. Senegal 28 Mart'ta Gana ile karşı karşıya gelecek

20 Mart 2015 Cuma 17:14
Beşiktaş'ta büyük sürpriz
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ÖNCEKİ teknik direktör Alain Giresse ile yaşadığı problem nedeniyle bir süredir kadroya çağırılmayan  Demba Ba, bu kez kadroya davet edildi. Ayrıca Fenerbahçeli golcü Moussa Sow da aday kadroya çağrıldı.
İşte Senegal'in kadrosu;
Kaleci: Bouna Coundoul, Lys Gomis, Papa Camara, Abdoulaye Diallo
Savunma: Zargo Touré, Lamine Gassama, Papy Djilobodji, Lamine Sané, Cheikh Mbengue, Boukary Dramé, Pape Ndiaye Souaré, Ibrahima Mbaye, Diawandou Diagne, Serigne Modou Kara Mbodji
Orta saha: Cheikhou Kouyaté, Pape Kouly Diop, Idrissa Gana Gueye, Stéphane Badji, Alfred Ndiaye, Salif Sané
Forvet: Demba Ba, Sadio Mané, Babacar Khouma, Mame Biram Diouf, Moussa Sow, Dame Ndoye, Cheikh Ndoye, Moussa Konaté
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Son Güncelleme: 20.03.2015 16:25
Anahtar Kelimeler:
SporSenegalDemba BaKartalSiyahBeyazBeşiktaş
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