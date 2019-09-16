Beşiktaş'ta büyük itiraf: Golcü almadık, hata ettik

SİYAH-beyazlılar, Domagoj Vida’nın henüz 6. dakikada gördüğü acemice kırmızı kart ve sebep olduğu penaltıyla maçtaki tüm dengeleri alt üst ettiği görüşünde birleşirken, Burak Yılmaz’ın sahalara dönüşünün ardından gol yollarındaki sıkıntıların sürmesi halinde devre arasında yeni forvet transferi yapılmasına karar verdi.



Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açan ancak yeni sezona deyim yerindeyse zincirleme kazayla başlayan Beşiktaş’ta hem teknik heyet hem de yönetim kurulu golcü transferi yapılmamasının pişmanlığını yaşıyor. Ligin henüz 4. haftasını geride bırakmasına rağmen 8 puan kaybeden siyah-beyazlılar, futbol açısından olmasa da skor olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.



Burak Yılmaz’ın uzun süreli beklenmedik sakatlığına karşın hücum bölgesindeki diğer oyuncularla bu sorunun çözüleceğine inanan teknik heyet ve yönetim, gerekirse devre arasında golcü transfer edecek. Gazişehir Gaziantep maçında alınan mağlubiyetin en önemli nedeninin henüz 6. dakikada kırmızı kart gören ve penaltı yaptıran Domagoj Vida olduğu konusunda herkes fikir birliğine vardı. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın 10 kişi kalsa da sahadan puan veya puanlarla ayrılması gerektiği düşüncesi de siyah-beyazlılar tarafından paylaşıldı.



Süper Lig’de üst üste oynanacak Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında da puan kaybedilmesi halinde zirve yarışında çok geride kalınacağını düşünen yönetim ve teknik heyet bu nedenle işi şimdiden sıkı tutacak. Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı’ya da sonuna kadar destek verecek.

