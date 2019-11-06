Beşiktaş'ta Abdullah Avcı şoku! Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımla Portekiz’e gidemedi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz’e giden siyah-beyazlı takımın kafilesinde yer almadı. Ağır bir grip geçirdiği öğrenilen Avcı'nın Portekiz’e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA:

Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz’e gidecektir.