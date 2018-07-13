Beşiktaşlılar umutlu

SEZON sonunda Love ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun yüksek bonservisinden dolayı başka kulüple anlaşamadığı için futbolcuyu takımda tutma kararı almıştı. Taraftarlardan da büyük eleştiri alan Vagner Love, Beşiktaş ile olan sözleşmesini devam ettirdi. Gelecek sezonda büyük ihtimalle siyah beyazlı formayı giymesi beklenen Brezilyalı golcü, Beşiktaş'ın önceki gün oynadığı hazırlık maçında iki gol atarak yıldızlaştı. Love'ın performansından memnun kalan Beşiktaş teknik heyetinin, Love'dan yeni sezonda çok şeyler beklediği ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 22:31