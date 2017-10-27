Beşiktaşlılar baloda buluştu

ALANYA Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen renkli gecenin onur konuğu ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gold City'ye çıkarma yapan Başkan Orman, gazetecilere gündemi de değerlendirdi. Alanyalı Beşiktaşlıların büyük ilgi gösterdiği gala gecesinde ueşe ve mutluluk hakimdi. Beşiktaş marşları söyleyerek eğlenen siyah beyazlıların mutluluklarına diyecek yoktu.