Beşiktaşlılar baloda buluştu

ALANYA Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen renkli gecenin onur konuğu ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gold City'ye çıkarma yapan Başkan Orman, gazetecilere gündemi de değerlendirdi. Alanyalı Beşiktaşlıların büyük ilgi gösterdiği gala gecesinde ueşe ve mutluluk hakimdi. Beşiktaş marşları söyleyerek eğlenen siyah beyazlıların mutluluklarına diyecek yoktu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.