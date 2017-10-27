Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.239
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9855
EURO
4.4052
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
banner468

Beşiktaşlılar baloda buluştu

Aytemiz Alanyaspor'un yarın sahasında ağırlayacağı Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın Alanya'ya gelişi için düzenlenen gala gecesi, bu akşam Gold City Hotel'de yapıldı

Beşiktaşlılar baloda buluştu

Aytemiz Alanyaspor'un yarın sahasında ağırlayacağı Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın Alanya'ya gelişi için düzenlenen gala gecesi, bu akşam Gold City Hotel'de yapıldı

27 Ekim 2017 Cuma 21:17
Beşiktaşlılar baloda buluştu
banner404

ALANYA Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen renkli gecenin onur konuğu ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gold City'ye çıkarma yapan Başkan Orman, gazetecilere gündemi de değerlendirdi. Alanyalı Beşiktaşlıların büyük ilgi gösterdiği gala gecesinde ueşe ve mutluluk hakimdi. Beşiktaş marşları söyleyerek eğlenen siyah beyazlıların mutluluklarına diyecek yoktu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGold City HotelAlanya Beşiktaşlılar Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahri Özçelik isyan etti! Alanyaspor'dan Babel açıklaması
Fahri Özçelik isyan etti! Alanyaspor'dan Babel açıklaması
Alanyaspor'da iki eksik daha
Alanyaspor'da iki eksik daha
Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı
Ünlü kaleci, sevgilisini dövdüğü için tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim