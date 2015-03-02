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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Beşiktaş'ın Liverpool'u yeneceğine TFF bile inanmıyordu

23 Ocak'ta açıklanan ikinci yarı fikstürü siyah-beyazlıların Liverpool zaferinin hesapta olmadığını gözler önüne seriyor. Kara Kartal, üst üste Pazartesi-Perşembe maçları oynayacak. 9-22 Mart arası 13 günde 5 maça çıkacak

Beşiktaş'ın Liverpool'u yeneceğine TFF bile inanmıyordu

23 Ocak'ta açıklanan ikinci yarı fikstürü siyah-beyazlıların Liverpool zaferinin hesapta olmadığını gözler önüne seriyor. Kara Kartal, üst üste Pazartesi-Perşembe maçları oynayacak. 9-22 Mart arası 13 günde 5 maça çıkacak

02 Mart 2015 Pazartesi 14:38
Beşiktaş'ın Liverpool'u yeneceğine TFF bile inanmıyordu
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 UEFA Avrupa Ligi’nde tarihi bir zafer yaşattı Türkiye’ye Beşiktaş. Liverpool penaltılar sonucu geçildi, rakip Belçika’dan Club Brugge oldu. Ancak siyah-beyazlıların maç fikstürüne bakıldığında durum gerçekten korkutucu. Zira Mart ayında Kara Kartal neredeyse fizik kurallarını zorlayacak. Siyahbeyazlıların yoğun maç trafiği başta futbolcular olmak üzere herkesin başını döndürecek. Detaylara inelim durumu kısaca değerlendirelim…

HER ŞEY BELLİYDİ

Federasyon ikinci yarının fikstürünü 23 Ocak’ta açıkladı. Bu süreçte Beşiktaş’ın Liverpool maçlarının ne zaman oynanacağı belliydi. Ama anlaşılan federasyon Beşiktaş’ın İngiliz devini eleyebileceğini pek hesaba katmadı. Katmış olsa, Kara Kartal’ın önüne bu denli sıkışık fikstür çıkmayacaktı. Siyah-beyazlılar, şu görüntüde üst üste Pazartesi- Perşembe maçları oynayacak. 9-22 Mart arası 13 günde 5 maç oynayarak sınırları zorlayacak.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 13:45
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLiverpoolUEFAAvrupa LigiZaferTff
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