Beşiktaş'ın Liverpool'u yeneceğine TFF bile inanmıyordu

02 Mart 2015 Pazartesi 14:38
UEFA Avrupa Ligi’nde tarihi bir zafer yaşattı Türkiye’ye Beşiktaş. Liverpool penaltılar sonucu geçildi, rakip Belçika’dan Club Brugge oldu. Ancak siyah-beyazlıların maç fikstürüne bakıldığında durum gerçekten korkutucu. Zira Mart ayında Kara Kartal neredeyse fizik kurallarını zorlayacak. Siyahbeyazlıların yoğun maç trafiği başta futbolcular olmak üzere herkesin başını döndürecek. Detaylara inelim durumu kısaca değerlendirelim…
HER ŞEY BELLİYDİ
Federasyon ikinci yarının fikstürünü 23 Ocak’ta açıkladı. Bu süreçte Beşiktaş’ın Liverpool maçlarının ne zaman oynanacağı belliydi. Ama anlaşılan federasyon Beşiktaş’ın İngiliz devini eleyebileceğini pek hesaba katmadı. Katmış olsa, Kara Kartal’ın önüne bu denli sıkışık fikstür çıkmayacaktı. Siyah-beyazlılar, şu görüntüde üst üste Pazartesi- Perşembe maçları oynayacak. 9-22 Mart arası 13 günde 5 maç oynayarak sınırları zorlayacak.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 13:45