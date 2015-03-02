Beşiktaş'ın Liverpool'u yeneceğine TFF bile inanmıyordu

UEFA Avrupa Ligi’nde tarihi bir zafer yaşattı Türkiye’ye Beşiktaş. Liverpool penaltılar sonucu geçildi, rakip Belçika’dan Club Brugge oldu. Ancak siyah-beyazlıların maç fikstürüne bakıldığında durum gerçekten korkutucu. Zira Mart ayında Kara Kartal neredeyse fizik kurallarını zorlayacak. Siyahbeyazlıların yoğun maç trafiği başta futbolcular olmak üzere herkesin başını döndürecek. Detaylara inelim durumu kısaca değerlendirelim…





HER ŞEY BELLİYDİ



