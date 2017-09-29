Beşiktaş’ın eski yıldızı rekor kırdı

UEFA Avrupa F Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Zilin karşı karşıya geldi. Maça fırtına gibi başlayan Lokomotiv Moskova’da top koşturan Beşiktaş’ın eski yıldızı Fernandes, 15 dakikada birisi penaltıdan olmak üzere attığı üç golle Avrupa Ligi’nin en hızlı hat-tirck’ini gerçekleştirdi.