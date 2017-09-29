Beşiktaş’ın eski yıldızı rekor kırdı

UEFA Avrupa F Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Zilin karşı karşıya geldi. Maça fırtına gibi başlayan Lokomotiv Moskova’da top koşturan Beşiktaş’ın eski yıldızı Fernandes, 15 dakikada birisi penaltıdan olmak üzere attığı üç golle Avrupa Ligi’nin en hızlı hat-tirck’ini gerçekleştirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.