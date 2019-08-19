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Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber

Beşiktaş, Hırvat stoper Demagoj Vida'nın ayağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkarılmadığını açıkladı. Vida'nın durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak

SPOR 19.08.2019, 18:39 19.08.2019, 18:40 Enes Subaşı
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
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BEŞİKTAŞ'A Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."

#Demagoj Vida #Hırvat stoper
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