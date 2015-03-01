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Beşiktaş'a UEFA şoku

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Club Brugge ile Belçika’da oynayacağı maç için bilet satılmayacak

Beşiktaş'a UEFA şoku

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Club Brugge ile Belçika’da oynayacağı maç için bilet satılmayacak

01 Mart 2015 Pazar 16:47
Beşiktaş'a UEFA şoku
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BEŞİKTAŞ Kulübü resmi internet sitesinden yapıtı açıklamada kendilerine ayrılan 1350 biletin ellerlinden olmayan nedenlerden dolayı satışı yapılamayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi 3. Turunda Club Brugge ile 12 Mart'ta Belçika'da oynayacağımız ilk müsabaka için, kulübümüze 1350 adet bilet ayrılmıştır.
Türkiye'den ve Avrupa'dan çok sayıda taraftarımızın bu önemli müsabakada Beşiktaşımızı desteklemek için tribünde olmayı arzuladığını görüyor ve bundan gurur duyuyoruz.
Ancak elimizde olmayan nedenlerden dolayı, sınırlı sayıdaki bilet ile bu talebi karşılamak mümkün olmayacaktır.
Kulübümüze ayrılan 1350 biletin; kurum içi ihtiyaçlar, resmi seyahat organizasyonumuz BJK Travel, derneklerimiz ve taraftarlarımızın yoğun talepleri düşünüldüğünde çok yetersiz kalacağı aşikârdır.
Elimizden olmayan bu üzücü durum nedeniyle, deplasmandaki Club Brugge maçı için bilet satışı yapılmayacağını, taraftarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.
Renklerimize gönül veren tüm taraftarlarımızı Beşiktaşımızın 112. doğum günü olan 19 Mart 2015 Perşembe günü, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş mücadelesine davet ediyoruz.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 15:52
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi
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