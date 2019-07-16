Beşiktaş Vodafone'la anlaşmayı uzatıyor

Forma sponsoru Vodafone'la anlaşmasını uzatma kararı alan Beşiktaş, İngiliz telekomünikasyon firmasıyla yapılan yeni kontratı bugün törenle duyuracak. Başkan Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılacağı etkinlikte imzalar, Vodafone Park’ta atılacak.

Beşiktaş Vodafone'la anlaşmayı uzatıyor
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BEŞİKTAŞ, futbol A takımının forma sponsoru Vodafone’la olan anlaşmasını karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından uzatma kararı almıştı.

Yapılan ilk anlaşmanın 5. yılında süresini doldurmasının ardından dünyaca ünlü İngiliz telekomünikasyon firmasıyla tekrar el sıkışan Beşiktaş yönetimi, anlaşmaya bugün resmiyet kazandıracak.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “forma sponsorluk anlaşmamızın yeni döneminin duyurusu, Beşiktaş JK yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla, saat 13.00’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecektir” denildi.

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