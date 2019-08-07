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Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen bitirdi.

SPOR 07.08.2019, 14:09 Toygar Dim
Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!
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BEŞİKTAŞ geçen sezonu Villarreal'de tamamlayan 30 yaşındaki defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#beşiktaş #villarreal #victor #ruiz
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