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Beşiktaş ve Galatasaray, Vagner Love için karşı karşıya

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love’u istedi. Devreye Cenk Tosun’u satmaya hazırlanan Beşiktaş da girdi. Oyuncusunu satmayı düşünmeyen Başkan Çavuşoğlu'nun, Love gitmek isterse kapıyı en az 4 milyon eurodan açmayı planladığı iddia edildi 

Beşiktaş ve Galatasaray, Vagner Love için karşı karşıya

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love’u istedi. Devreye Cenk Tosun’u satmaya hazırlanan Beşiktaş da girdi. Oyuncusunu satmayı düşünmeyen Başkan Çavuşoğlu'nun, Love gitmek isterse kapıyı en az 4 milyon eurodan açmayı planladığı iddia edildi 

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
Beşiktaş ve Galatasaray, Vagner Love için karşı karşıya
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HER transfer döneminde adı İstanbul devleriyle anılan Vagner Love'ın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim golcü futbolcuyu arayarak "Galatasaray’a seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı ise “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu. Dün bu gelişmenin yaşandığı iddia edilirken, bugün de Love için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öne sürüldü. Cenk Tosun'u Everton’a satmaya hazırlanan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in, "Vagner Love transferini bitirin" talimatı verdiği öğrenildi. 
 
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması, Brezilyalı yıldızı oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray... Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon eurodan açmayı planlıyor. Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 11 gol attı. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimAlanyasporVagner LoveCenk Tosun
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