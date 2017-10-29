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Beşiktaş tribün lideri Alanyaspor maçında hastanelik oldu

Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında bir taraftar tribünden düşerek yaralandı

Beşiktaş tribün lideri Alanyaspor maçında hastanelik oldu

Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında bir taraftar tribünden düşerek yaralandı

29 Ekim 2017 Pazar 11:15
Beşiktaş tribün lideri Alanyaspor maçında hastanelik oldu
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STADYUM bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan taraftarın, Beşiktaş'ın tribün liderlerinden olan Serdar Keleş olduğu öğrenildi. Ambulansla Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in ciddi bir durumunun olmadığı ve bu sabah hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un taraftar gruplarından Kale Arkası üyeleri de Serdar Keleş'e geçmiş olsun ziyareti yaptı. Grup Kale Arkası lideri Arif Çakmak ve beraberindekiler, dün akşam maçın ardından Anadolu Hastanesi'ne giderek Keleş'e acil şifalar dilediler.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporBeşiktaş Tribün LideriSerdar Keleş
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