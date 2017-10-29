Beşiktaş tribün lideri Alanyaspor maçında hastanelik oldu

STADYUM bulunan ambulansla hastaneye kaldırılan taraftarın, Beşiktaş'ın tribün liderlerinden olan Serdar Keleş olduğu öğrenildi. Ambulansla Anadolu Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in ciddi bir durumunun olmadığı ve bu sabah hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un taraftar gruplarından Kale Arkası üyeleri de Serdar Keleş'e geçmiş olsun ziyareti yaptı. Grup Kale Arkası lideri Arif Çakmak ve beraberindekiler, dün akşam maçın ardından Anadolu Hastanesi'ne giderek Keleş'e acil şifalar dilediler.
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