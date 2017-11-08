Beşiktaş taraftarı, Liverpool'u bunu paylaştığına pişman etti

İNGİLTERE Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, 6 Kasım'da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 mağlup ettikleri maçı hatırlatan bir tweet atmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar ise Liverpool'a unutamayacakları bir yanıt verirken İngiliz basını da Siyah-beyazlıların yanıtını sayfalarına taşıdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI CEVABI GECİKTİRMEDİ

2007'deki maçta Beşiktaş çok kötü bir performans ortaya koymuş ve Liverpool farka koşarak maçı 8-0 kazanmıştı. Liverpool maçın skorbord görüntüsünü sosyal medyadan paylaşınca Beşiktaş taraftarlarınca trol'lendi.

HERKES "GOODBYE LİVERPOOL" YAZDI

Binlerce Beşiktaş taraftarı bu paylaşıma basit iki kelimeyle yanıt verdi. Bütün taraftarlar topluca paylaşıma 'Goodbye Liverpool' (Güle Güle Liverpool) yazdı. Sun gazetesi de bu olayı haber yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN LİVERPOOL'U ELEDİĞİ MAÇA GÖNDERME YAPILDI

Beşiktaş taraftarları bu iki kelimeyle 2015'te Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Liverpool'u penaltılarla elediği maça gönderme yaptı. Beşiktaş penaltılarda rakibini elerken maçı anlatan spiker Ercan Taner 'Güle Güle Liverpool' demişti.