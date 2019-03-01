Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı!

BEŞİKTAŞ Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."