Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Fenerbahçe istemişti ama...

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, İndi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.

Avcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon Euro önerdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.

MARTİNS İNDİ İÇİN 4 MİLYON EURO

Transferde geç açılan Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'ı kadrosuna katarken, sol stoper sorununu da Martins İndi ile çözerek gaza basmıştı.

İndi'ye imza attırmak için kulübü Stoke City ile son detayları görüşen siyah-beyazlı kulübün kasasından 4 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

Kartal, bu parayı taksitler halinde ödeyecek. Bu transferin de kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.