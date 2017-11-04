Beşiktaş'tan taraftarlara Leipzig uyarısı!

SİYAH-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli Taraftarlarımız,
RB Leipzig ile 6 Aralık'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz.
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