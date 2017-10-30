Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

RESMİ siteden yapılan açıklama şu şekilde:
İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bundan böyle stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın taşınabilir şarj cihazlarını yanlarında getirmemelerini rica ederiz.
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