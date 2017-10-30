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Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Beşiktaş resmi sitesinden taraftarlarına yönelik bir açıklamada bulundu

Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı

Beşiktaş resmi sitesinden taraftarlarına yönelik bir açıklamada bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:40
Beşiktaş'tan taraftara önemli uyarı
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RESMİ siteden yapılan açıklama şu şekilde:

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bundan böyle stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın taşınabilir şarj cihazlarını yanlarında getirmemelerini rica ederiz.

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Beşiktaş
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