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Beşiktaş'tan resmi teklif

Beşiktaş, Ryan Babel transferini tamamlamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, yıllık ücret konusunda anlaşmaya varılması halinde Hollandalı futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'tan resmi teklif

Beşiktaş, Ryan Babel transferini tamamlamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, yıllık ücret konusunda anlaşmaya varılması halinde Hollandalı futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak

16 Aralık 2016 Cuma 19:31
Beşiktaş'tan resmi teklif
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BEŞİKTAŞ yönetimi devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam ediyor. Bir süre önce Ryan Babel ile ilgilenmeye başlayan siyah beyazlılar, Hollandalı oyuncuya resmi teklifini yaptı.

Babel'e 2.5 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncunun alacağı ücret konusunda görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlılar, 31 Aralık'ta sezon başında transfer olduğu Deportivo ile kontratı bitecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Bu durum nedeniyle alacağı ücreti en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışan Babel, yıllık 2 milyon Euro talep etti. 30 yaşındaki futbolcuya en fazla 1.5 milyon Euro ödemek isteyen yönetim, pazarlığa bir süre daha devam edecek.

Babel'in Çin Ligi ekiplerinin radarına girmesi Hollandalı oyuncunun istediği ücrette ısrarcı olmasına neden oluyor. Çin'den gelen transfer tekliflerini Beşiktaş yönetimine aktaran Babel, 2 milyon Euro yıllık ücrette ısrarına devam ediyor. Futbol komitesi, Babel'in daha 2 milyon Euro'dan daha düşük ücreti kabul etmemesi durumunda transferden vazgeçecek.
 
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRyan Babel
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