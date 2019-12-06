Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Abdullah Avcı’ya duyulan güven her geçen gün artıyor. Avcı’ya soğuk bakan Siyah-Beyazlı taraftarlar, alınan kötü sonuçların ardından ise tribünlerde istifaya dahi davet etmişti. 20 Ekim’de yapılan başkanlık seçimde başkan olan Ahmet Nur Çebi, kendisine teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili soruya “Ocak ayına kadar takımın başında kesinlikle kalacak” açıklamasında bulunmuştu. O açıklamanın ardından Avcı, çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazanarak adeta kendini ispatladı.