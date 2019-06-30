Beşiktaş'tan Edin Visca için flaş teklif

SEZON başından beri 3 büyüklerin transfer listesinin bir numarasında yer alan Başakşehirli Edin Visca için Kara Kartal bir kez daha devrede... Beşiktaş Yönetimi’nin, Abdullah Avcı’nın Turuncu-Lacivertliler’den öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Boşnak futbolcunun 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle Siyah-Beyazlılar’ın bir çözüm arayışı içerisinde olduğu ve takas formülüne başvuracağı gelen haberler arasında.



Bir kısmı nakit



Gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan stoper Enzo Roco, bir türlü istenen seviyeye gelemeyen orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Orkan Çınar ile beklentileri bir türlü karşılaşayamayan sağ kanat Jeremain Lens, Başakşehir’e önerilecek. Ayrıca 3 oyuncunun yanı sıra Beşiktaş’ın Visca’yı kadrosuna katabilmek adına 3-4 milyon Euro bandında nakit ücret teklif edeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde iki kulübün masaya oturması bekleniyor.

