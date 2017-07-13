Beşiktaş'tan, Başakşehir'e... Gökhan İnler imzayı atıyor!

SİYAH beyazlı takımla yollarını ayıran Gökhan İnler, Medipol Başakşehir 'e imza atacak. Turuncu lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan tecrübeli oyuncuyla aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından anlaşma sağlanacak ve transfer i kamuoyuna duyurulacak. Gökhan İnler, yeni sezonda Medipol Başakşehir formasıyla yine Süper Lig'de boy gösterecek.

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