Beşiktaş'ta zirve sesleri! İstanbul'da gol yağmuru...

SÜPER Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankara temsilcisi Ankaragücü'nü konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1 kazandı.

Üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş'ta golleri 9. ve 63. dakikada (penaltı) Burak Yılmaz, 54. dakikada Vida ve 81. dakikada Ljajic kaydetti.



VAR'la penaltı

Hakem Halil Umut Meler VAR incelemesi sonrası 75. dakikada Atiba'nın topa dirseğiyle dokunduğuna kanaat getirdi. Boyd'un penaltısında Karius gole izin vermedi. Tekrar VAR'a giden hakem Meler, ceza alanına erken girenler olduğu gerekçesiyle vuruşu tekrarlattı. Bu kez topun başına geçen Sacko 79. dakikada penaltıyı gole çevirdi.



Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a yükseltti ve lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. MKE Ankaragücü ise 36 puanla 13. sırada yer aldı. Beşiktaş, 31. hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

