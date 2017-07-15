'Beşiktaş'ta unutulmaz iki şampiyonluk yaşadım'

SOSYAL medya hesabından uçak içinde kendisinin Vodafone Park'a baktığı bir karikatür yayınlayan ve "Kendine iyi bak." mesajı paylaşan Marcelo Guedes, şunları kaydetti:
"Başkana, antrenörlere ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz deneyimdi. Unutulmaz iki şampiyonluk yaşadım. Her şeyi yapmış olarak kulüpten ayrıldığımı düşünüyorum. Arkamda bir gün buluşacağımıza inandığım arkadaşlar bırakıyorum. Bu bir veda değil. Beşiktaş ailesine her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkürler kartal."
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