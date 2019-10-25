Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Braga'ya yenildiği maçta Teknik Direktör Abdullah Avcı yine istifaya davet edildi. Taraftarlar Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.
SPOR 25.10.2019, 09:37
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken konuk ekip 2-1 öne geçince Vodafone Park'ta tepkilerin dozu arttı.
SERGEN YALÇIN SESLERİ
Bu dakikadan sonra Abdullah Avcı'yı istifaya çağıran taraftarlar Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tempo tuttu. Sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın paylaşımları yaparken 'Elbet bir gün buluşacağız' sözleriyle çok sayıda mesaj atıldı. Öte yandan Avcı'ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga'nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin'i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.
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