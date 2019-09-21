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Beşiktaş'ta Ruiz şoku!

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olduğu maçta Ruiz sakatlık yaşayarak oyun dışı kalmıştı. Kulüp doktorundan futbolcunun durumu hakkında açıklama geldi.

SPOR 21.09.2019, 16:32
Beşiktaş'ta Ruiz şoku!
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BEŞİKTAŞ kulüp doktoru çekilen MR’da Ruiz'de yırtık tespit edildiğini ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

#beşiktaş #ruiz
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