Beşiktaş'ta Pepe şoku!

EKONOMİK ve sportif anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ta takımın Portekizli yıldızı Pepe'yle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre Pepe, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edebilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'a yaptığı ödeme uyarısının ardından siyah-beyazlı kulüp Pepe'nin ücretinin büyük bir bölümünü öderken küçük bir kısmının halen ödenmediği belirtildi.

''Bu futbolun içinde olan bir şey''

A Spor'a konuşan Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, konuyla ilgili olarak, ''Duygusal düşünmemek lazım. Dünyanın her yerinde oyuncular bu konularda avukatlarına başvuruyorlar. Bu, futbolun içinde olan bir durum. FIFA’ya gitmek futbolcunun hukukçusunun tercihi. TFF’ye, genel mahkemelere de başvurabilirsiniz. Genel mahkemelerde iş biraz daha yavaş ilerliyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda işler daha hızlı ilerliyor. Bir kulübe hizmet veriyorsunuz ve alacaklarınız bir sözleşmede var. Vadesi gelen alacağınızı zamanında tahsil etmek istersiniz. Tahsil edemezsiniz hukuğa başvurursunuz'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 00:34