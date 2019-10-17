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Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldI

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu

SPOR 17.10.2019, 18:20
Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldI
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Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.

Seçimde Ahmet Nur Çebi için krem, Hürser Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.

#beşiktaş #oy pusulası
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