Beşiktaş'ta Oğuzhan krizi!

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde, "Pogba gibi eski kulübüne geri satabiliriz" diyerek destek verdiği genç yetenek Oğuzhan Aydoğan, Ui21 takımının önceki gün Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi.

Bu karşılaşmada bir de gol atan Oğuzhan'ın, Başakşehir maçında oynatılmamasına bazı yöneticilerin çok şaşırdığı öğrenildi.

Böylesine genç yeteneklerin bu tür hazırlık maçlarında şans bulmalarının daha doğru olduğunukendi aralarında konuşan siyahibeyazlıların, teknik bir konu olması nedeniyle meselenin üzerinde fazla durmadıkları aktarıldı.

Hüseyin, Hamza, Sedat ve Muhammed gibi altyapı oyuncularının yer aldığı kadroda Oğuzhan Aydoğan'ın olmamasını büyük şaşkınlıkla karşılayan yöneticiler bu konuyu ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme getirecek.

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