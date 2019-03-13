Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum, affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamadım
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BEŞİKTAŞ'ta uzun zamandır kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kalma sebebiyle ilgili siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir açıklama alamadığını belirten Töre, "Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz" dedi. Uzun zamandır kulüpten bir ödeme de almadığını açıklayan tecrübeli oyuncu, "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum, affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı oluşturma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ta en son 22 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında kadroya alınan ancak forma şansı bulamayan Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımın formasını 29 Ekim 2018 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında sırtına geçirdi. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan mukavelesi, 30 Haziran'da sona erecek.

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