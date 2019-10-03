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Beşiktaş'ta dev maça saatler kala Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta saat 19.55'te Wolverhampton ile karşılaşacak. Sakatlığı geçmeyen Burak Yılmaz ise bugün maçta yer alamayacak.

SPOR 03.10.2019, 13:34
Beşiktaş'ta dev maça saatler kala Burak Yılmaz şoku
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SİYAH beyazlı takım bugün saat 19.55'te Wolverhampton ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Victor Ruiz ve Burak Yılmaz maç kadrosuna alınmadı.

#beşiktaş #maç #Burak yılmaz
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