Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku!
Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sakatlanarak Ankaragücü maçını tamamlayamadı
SPOR 20.10.2019, 12:52
BEŞİKTAŞ'TA sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın sakatlığının ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi. Kesin durum MR çekiminden sonra belli olacak.
Burak Yılmaz'ın kasığında problem olduğu, son çalışmada sorun yaşadığı; ama buna rağmen risk alarak bugün oynamak istediği öğrenildi.
Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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