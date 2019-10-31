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Beşiktaş'ta deprem! Kağıdı imzalamadı

Siyah beyazlı takımda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mali krizi aşmak için yoğun bir mücadele veriyor

SPOR 31.10.2019, 17:07
Beşiktaş'ta deprem! Kağıdı imzalamadı
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GÖREVE gelir gelmez futbolcular ve personelin ardından diğer kulüplere olan bonservis borçlarının bir kısmını ödeyen, bir bölümünü de yeniden yapılandıran Beşiktaş Yönetimi, en ciddi krizi Domagoj Vida’da yaşadı.
 
Siyah-beyazlılar, Vida’ya sözleşme gereği olan tüm ödemelerini yaparken, Hırvat futbolcunun, eski yönetim tarafından kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle UEFA’ya gönderilmesi gereken borçsuzluk belgesini imzalamadığı ortaya çıktı.
 
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimin şu an için sadece resmi sözleşmedeki rakamları ödeyeceğini söylediği ve diğer bonusların daha sonraki dönemde konuşulması gerektiğini Vida’ya aktardığı bildirildi. Bu durumu kabul etmeyen Vida, borçsuzluk kağıdını imzalamak istemedi.
 
Sözleşme gereği olan ödemeleri yapan yönetimin ise bu konuda rahat olduğu çünkü diğer ödemelerin UEFA tarafından hukuki sorun olarak görülmediği iddia edildi. Yalnızca Vida’dan imza alamayan siyah-beyazlıların sözleşme koşullarının yerine getirilmesi nedeniyle endişe duymadığı ifade edildi.
 
Siyah-beyazlı yönetimin; Valencia, Torino, Liverpool ve Fortuna Düsseldorf’a olan borçlardan kaynaklanan sorunları da çözdüğü belirtildi. Adem Ljajic transferinde Torino’ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan yönetim, gecikmiş taksitleri yeniden yapılandırdı.
 
Yeni yönetim kurulu kendi arasında oluşturduğu para havuzuyla kısa vadedeki bütün sorunları çözerken, uzun vadedeki mali sorunları aşmak için yeni projeler geliştirecek. Bu konuda çeşitli finans kuruluşlarıyla masaya oturulacak.
 

#Siyah beyaz
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