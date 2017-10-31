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Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! İdmana çıkmayıp tesisleri terk etti

Beşiktaş'ta yarınki Monaco maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin, son idmana çıkmadı; tesisleri terk etti. Taraflardan konuya ilişkin açıklama gelmedi

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! İdmana çıkmayıp tesisleri terk etti

Beşiktaş'ta yarınki Monaco maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin, son idmana çıkmadı; tesisleri terk etti. Taraflardan konuya ilişkin açıklama gelmedi

31 Ekim 2017 Salı 18:33
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! İdmana çıkmayıp tesisleri terk etti
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BEŞİKTAŞ'TA Caner Erkin,  Monaco maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında yarın saat 20.00'de  Monaco ile karşı karşıya gelecek.

MONACO KADROSUNA ALINMADI

Mücadele öncesi yapılan basın toplantısında konuşan teknik direktör  Şenol Güneş yaptığı açıklamada  Caner Erkin, Orkan Çınar ve  Mustafa Pektemek'in yarınki maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

TESİSLERİ TERK ETTİ

Bu açıklamanın ardından yapılan idmanda,  Caner Erkin yer almadı. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Edinilen bilgiye göre kadroda olmadığını öğrenen  Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.

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BeşiktaşMonaco MaçıCaner Erkin
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