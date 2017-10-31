Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi! İdmana çıkmayıp tesisleri terk etti

BEŞİKTAŞ'TA Caner Erkin, Monaco maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında yarın saat 20.00'de Monaco ile karşı karşıya gelecek.

MONACO KADROSUNA ALINMADI

Mücadele öncesi yapılan basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamada Caner Erkin, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'in yarınki maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

TESİSLERİ TERK ETTİ

Bu açıklamanın ardından yapılan idmanda, Caner Erkin yer almadı. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Edinilen bilgiye göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.