Beşiktaş'ta büyük şok! 6 isim kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül alınmadı.
SPOR 06.11.2019, 10:56
BEŞİKTAŞ'TA Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga ile oynanacak maçın kafilesinde yer almadı. İşte Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu: Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin
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