Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Resmen açıklandı
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Slovan Bratislava ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maç kadrosuna yer almadı.
SPOR 18.09.2019, 12:23
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kadroda yer almazken sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.
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