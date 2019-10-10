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Beşiktaş'ta beklenen oldu, Serdal Adalı adaylığını açıkladı

Beşiktaş mevcut yöneticilerden Serdal Adalı, Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlığa aday oldu.

SPOR 10.10.2019, 10:38 10.10.2019, 10:54
Beşiktaş'ta beklenen oldu, Serdal Adalı adaylığını açıkladı
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BEŞİKTAŞ'TA 7 yıldır Başkan olan Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Orman'ınbu kararı sonrasında yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Başkan Fikret Orman ve aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacağını açıklamıştı. Beşiktaş yönetiminde yer alan Serdar Adalı ise başkanlığa resmen aday oldu.

#başkanlık #aday #Serdal Adalı #beşiktaş
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