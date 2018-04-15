Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Beşiktaş'ta Babel itirafı! Transfer...

Babel, yönetimi kendine bir kez daha hayran bıraktı. Beşiktaşlı idarecilerin karşılaşmadan sonra, "Onu iyi ki satmamışız. Herkes ona geldiğinde emekliliğini yaşayacak gözüyle bakarken o milli takıma tekrar çağırıldı" dedikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ta Babel itirafı! Transfer...

Babel, yönetimi kendine bir kez daha hayran bıraktı. Beşiktaşlı idarecilerin karşılaşmadan sonra, "Onu iyi ki satmamışız. Herkes ona geldiğinde emekliliğini yaşayacak gözüyle bakarken o milli takıma tekrar çağırıldı" dedikleri öğrenildi.

15 Nisan 2018 Pazar 14:55
Beşiktaş'ta Babel itirafı! Transfer...
banner404

TELESET Mobilya Akhisarspor maçında oynadığı futbolla ve attığı gollerle gecenin yıldızı olan Babel, Beşiktaş Yönetimi'ni de kendine hayran bıraktırdı. Daha önce kulübün dış ilişkilerine bakan fakat sona menajerlik işine giren Semih Usta'nın getirdiği Hollandalı oyuncu için siyah-beyazlı idareciler maçtan sonra , ‘İyi ki satmamışız' dedi.
 
Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; hem geçtiğimiz yaz döneminde hem de devre arasında bazı İngiliz kulüplerinin talip olduğu tecrübeli futbolcuyu, satmama kararı alan yöneticilerin, ‘Geldiği günden beri, bir gün olsun tembellik yapmadı. Herkes ona emekliliğini yaşayacak gözüyle bakarken o Hollanda Milli Takımı'na tekrar çağırıldı. Bu kadar disiplinli ve özverili oyuncu azdır. Para kazanabileceğimiz teklifler geldiğinde iyiki Babel'i satmamışız" diye konuştukları ortaya çıktı.
 
Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Yönetimi, "Babel önümüzdeki dönemde de satılmaz. O bu takımın iskeletinde yer alan isimlerden biri. Yazın yine teklifler olacaktır ama Babel, böyle oynadıkça futbolu burada bırakmalıdır. Hem böyle bir oyuncu hem de böyle bir şans az denk gelir. Gençlere de çok iyi örnek oluyor. Takım içerisindeki gençlerle yakından ilgilenmesi de olumlu bir davranış" ifadelerini kullandıkları bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşMaçSporBabel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chapecoense formasında 'vefa'
Chapecoense formasında 'vefa'
Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması
Malatyaspor - Alanyaspor karşılaşması
Malatyaspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
Malatyaspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim