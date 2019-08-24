Beşiktaş'ta ayrılık şoku! Sosyal medyadan açıkladı

PORTEKİZLİ futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim söylendi. Yakın zamanda geleceğim hakkında basın toplantısı düzenleyeceğim. Problemi çözmeye çalışıyorum. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Quaresma, ayrıca yaptığı paylaşımda istatistiklerini de belirtirken Beşiktaş'ta 226 maça çıkıp 38 gol atıp, 78 asist yaptığını paylaştı.