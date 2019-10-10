banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Beşiktaş'ta 3 isim başkanlığa resmen aday oldu

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrasında Serdar Adalı,Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmen adaylıklarını açıkladı.

SPOR 10.10.2019, 14:41
Beşiktaş'ta 3 isim başkanlığa resmen aday oldu
banner404

BEŞİKTAŞ'TA 7 yıldır görevde olan Başkan Fikret Orman görevinden istifa etme kararı almıştı. Bunun sonrasında siyah beyazlı ekipte kimin başkan olacağı merak ediliyordu. Beşiktaş'ta Orman seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

AHMET NUR ÇEBİ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticilerden ve Fikret Orman'ın bir dönem yönetiminde olan Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday oldu ve seçime girme kararı aldı.Ahmet Nur Çebi, dün sürpriz bir şekilde aday olmama kararı almıştı. Çebi'nin, yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade edilmişti.Çebi'nin yönetiminde; Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar gibi Fikret Orman'ın ilk döneminde yer alan yöneticiler de yer alıyor.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKALIM"

Çebi'nin yakın çevresi dün gece, "Şimdi olmazsa ne zaman aday olacaksınız? Bu tarihi bir görev. Elimizi taşın altına sokalım" diyerek Çebi'yi başkanlık için ikna ettiği öğrenildi.

#beşiktaş #fikret orman #Serdar Adalı #Hürser Tekinoktay #Ahmet Nur Çebi
Yorumlar (0)
31°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:54
Öğle 12:49
İkindi 16:02
Akşam 18:35
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545