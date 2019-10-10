Beşiktaş'ta 3 isim başkanlığa resmen aday oldu
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrasında Serdar Adalı,Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlık için resmen adaylıklarını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA 7 yıldır görevde olan Başkan Fikret Orman görevinden istifa etme kararı almıştı. Bunun sonrasında siyah beyazlı ekipte kimin başkan olacağı merak ediliyordu. Beşiktaş'ta Orman seçimde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
AHMET NUR ÇEBİ KARAR DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş'ın eski yöneticilerden ve Fikret Orman'ın bir dönem yönetiminde olan Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday oldu ve seçime girme kararı aldı.Ahmet Nur Çebi, dün sürpriz bir şekilde aday olmama kararı almıştı. Çebi'nin, yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade edilmişti.Çebi'nin yönetiminde; Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar gibi Fikret Orman'ın ilk döneminde yer alan yöneticiler de yer alıyor.
"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKALIM"
Çebi'nin yakın çevresi dün gece, "Şimdi olmazsa ne zaman aday olacaksınız? Bu tarihi bir görev. Elimizi taşın altına sokalım" diyerek Çebi'yi başkanlık için ikna ettiği öğrenildi.
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