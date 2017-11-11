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Beşiktaş SJ seriye bağladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 75-69 yendi

Beşiktaş SJ seriye bağladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 75-69 yendi

11 Kasım 2017 Cumartesi 23:44
Beşiktaş SJ seriye bağladı
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BU sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 4. maçını kazanırken, Sakarya  Büyükşehir Belediyespor ise 3. yenilgisini yaşadı.
 
Karşılaşmaya Diebler'in üçlükleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan,  Boatrigh'ın sayılarıyla 4. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 3-13. Jones, Doğukan  Şanlı ve Harris ile sayı bulan Sakarya ekibi, 8. dakikada farkı 6'ya indirdi:  19-13. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 10  sayı farkla 24-14 önde kapadı.
 
İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 13.  dakikada farkı iki sayıya indirdi: 26-28. Oyun üstünlüğünü sürdüren ev sahibi  ekip, 18. dakikada Tufan Önen'in basketiyle 34-33 öne geçti. Sakarya ekibi  Fall'ın son saniyedeki isabetiyle devreye 39-35 önde girdi.
 
Beşiktaş Sompo Japan ikinci yarıya De Lima Brito ve Diebler'in  basketleriyle başlarken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor bu sayılara, Metecan  Birsen ve Boothe ile cevap verdi. Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü  periyodu, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 60-56 önde kapadı.
 
Ev sahibi ekip, son çeyreğe Jones'in basketleriyle başlarken, Beşiktaş  Sompo Japan, Diebler ve Boatright'ın sayılarıyla rakibine cevap verdi. Büyük  çekişmeye sahne olan son periyotta Beşiktaş Sompo Japan, Semih Erden'in  basketiyle 36. dakikada 70-68 öne geçti. Maçın son dakikalarında top kaybı  yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş  Sompo Japan salondan 75-69 üstün ayrıldı.
 
Beşiktaş Sompo Japan'da Diebler 23, Boatright 19 sayıyla galibiyette  önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Jones 21, Jankovic ve  Boothe 10'ar sayı kaydetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper LigiBeşiktaş Sompo JapanSakarya Büyükşehir Belediyespor
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