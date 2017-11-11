Beşiktaş SJ seriye bağladı

BU sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 4. maçını kazanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 3. yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya Diebler'in üçlükleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Boatrigh'ın sayılarıyla 4. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 3-13. Jones, Doğukan Şanlı ve Harris ile sayı bulan Sakarya ekibi, 8. dakikada farkı 6'ya indirdi: 19-13. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 10 sayı farkla 24-14 önde kapadı.



İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada farkı iki sayıya indirdi: 26-28. Oyun üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 18. dakikada Tufan Önen'in basketiyle 34-33 öne geçti. Sakarya ekibi Fall'ın son saniyedeki isabetiyle devreye 39-35 önde girdi.



Beşiktaş Sompo Japan ikinci yarıya De Lima Brito ve Diebler'in basketleriyle başlarken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor bu sayılara, Metecan Birsen ve Boothe ile cevap verdi. Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü periyodu, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 60-56 önde kapadı.



Ev sahibi ekip, son çeyreğe Jones'in basketleriyle başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, Diebler ve Boatright'ın sayılarıyla rakibine cevap verdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Beşiktaş Sompo Japan, Semih Erden'in basketiyle 36. dakikada 70-68 öne geçti. Maçın son dakikalarında top kaybı yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan salondan 75-69 üstün ayrıldı.



Beşiktaş Sompo Japan'da Diebler 23, Boatright 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da ise Jones 21, Jankovic ve Boothe 10'ar sayı kaydetti.

