Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı transfer etti

BEŞİKTAŞ, son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü eSpor şubesine bir transfer gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların, eSpor bünyesindeki FIFA takımına, son Türkiye şampiyonu Sergen Yalçın (Quincy10) imza attı.
E-SPOR KADROSU GÜÇLENDİRİLDİ
Türkiye'deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın'ı kadrosuna kattı.
Sergen , bundan böyle hem Türkiye'deki yerel turnuvalarda, hem de yurt dışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.
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