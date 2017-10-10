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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı transfer etti

Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı transfer etti

Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın'ı kadrosuna kattı

10 Ekim 2017 Salı 19:08
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı transfer etti
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BEŞİKTAŞ, son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü eSpor şubesine bir transfer gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların, eSpor bünyesindeki FIFA takımına, son Türkiye şampiyonu Sergen Yalçın (Quincy10) imza attı. 
 
E-SPOR KADROSU GÜÇLENDİRİLDİ
 
Türkiye'deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın'ı kadrosuna kattı.
 
Sergen , bundan böyle hem Türkiye'deki yerel turnuvalarda, hem de yurt dışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSERGEN YALÇIN
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