Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı transfer etti

BEŞİKTAŞ, son dönemde yatırım yaparak büyüttüğü eSpor şubesine bir transfer gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların, eSpor bünyesindeki FIFA takımına, son Türkiye şampiyonu Sergen Yalçın (Quincy10) imza attı.



E-SPOR KADROSU GÜÇLENDİRİLDİ



Türkiye'deki spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek eSpor şubesini kuran Beşiktaş, eSpor şubesi bünyesindeki FIFA takımına son Türkiye şampiyonu Sergen 'Quincy 10' Yalçın'ı kadrosuna kattı.



Sergen , bundan böyle hem Türkiye'deki yerel turnuvalarda, hem de yurt dışındaki FIFA organizasyonlarında Beşiktaş eSpor forması ile mücadele edecek.

