Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
100069
ALTIN
180.878
DOLAR
4.2881
STERLİN
5.7844
EURO
5.0982
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Beşiktaş "Şenol Güneş ayrılacak mı" sorusuna son noktayı koydu

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi

Beşiktaş "Şenol Güneş ayrılacak mı" sorusuna son noktayı koydu

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi

08 Mayıs 2018 Salı 10:09
Beşiktaş "Şenol Güneş ayrılacak mı" sorusuna son noktayı koydu
banner404

ŞENOL Güneş ile ayrılığı düşünmediklerini kaydeden Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Kurumlarda imza devamı esastır. Alınan skorlara göre karar vermemek lazım. Görüyoruz ki fal bakar gibi gazetelerde hocayı uğurluyorlar. Bunlar hoş şeyler değil. 1 sene daha sözleşmemiz var hocamızla ve işin başında. Devam ediyoruz" dedi.

"MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, sonuna kadar yarışta varız. İyi futbol oynadık, taraftarımız muhteşemdi. Onlara armağan olsun. Gerçekten taraftarımız muhteşemdi, takımımıza sonuna kadar destek çıktı. Takım da gereğini yaptı. Rakiplerin puan kaybı şart, sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

"1 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR HOCAMIZIN"
Şenol Güneş ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı yönündeki soruya ise Albayrak, "Yeni sözleşmeye sezon sonu bakarız, şu anda 1 sene daha sözleşmesi var hocamızın" cevabını verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMetin AlbayrakKayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökdeniz, Rubin Kazan formasıyla 300'üncü maçında kariyerini noktaladı
Gökdeniz, Rubin Kazan formasıyla 300'üncü maçında kariyerini noktaladı
Ağaoğlu: “Boş umutlar, hayalci vaatler dönemi sona erdi”
Ağaoğlu: “Boş umutlar, hayalci vaatler dönemi sona erdi”
ALKÜ 'Kupa Canavarı' oldu
ALKÜ 'Kupa Canavarı' oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim