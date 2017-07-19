SİYAH -beyazlı kafile, uzun ve sıkıntılı bir yolculuğun ardından Schalke 04 ile yapacağı hazırlık karşılaşması için Zhuhai kentine ulaştı Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile yapacağı hazırlık karşılaşması için Çin'e geldi. Siyah-beyazlı takım, yorucu iki yolculuğun ardından karşılaşmanın oynanacağı Zhuhai kentine ulaştı. Gece saatlerinde kalkan uçakla İstanbul'dan hareket eden Beşiktaş kafilesi, 10 saatten fazla süren bir uçuşun ardından Guangzhou kentine ulaştı. Guangzhou Havalimanı'nda pasaport kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kalan siyah-beyazlılar, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğuyla Zhuhai şehrine gelerek otele yerleşti.Beşiktaş Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Schalke 04 maçı hazırlık maçı bugün saat 15:00'da oynanacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yorucu yolculuğun yanı sıra seyahat sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı tepkili olduğu gözlendi. Siyah-beyazlı kafilede izinli Pepe ve Ricardo Quaresma, bireysel çalışmalar için İstanbul'da bırakılan Anderson Talisca ile Gökhan Gönül, Çin kafilesinde yer almadı. Beşiktaş, Schalke 04 ile bu akşam TSİ 15.00'te Zhuhai Sports Center'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonrası yine kara yoluyla Guangzhou'ya geçecek siyah-beyazlı kafile, uzun bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaşacak.Guangzhou havaalanında sıkıntılı anlar Beşiktaş kafilesi dün gece Atatürk Havaalanı’ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 11 saat yolculuk yaparak Guangzhou şehrine ulaştı.

Takımın pasaport kuyruğunda da 1 saat beklemesi yorgunluğun 2 kat artmasına ve sinirlerin gerilmesine sebep oldu. Daha önceden Beşiktaş’a ayrı bir kontuar ayarlanmadığı için teknik heyet ve futbolcular yüzlerce kişinin ardında sıraya girmek zorunda kaldı. Şenol Güneş’in havaalanındaki Türk görevlilere söylemesiyle açılan ekstra kontuar, bekleyişi biraz azalttı. Ancak Beşiktaş kafilesi pasaport bekleyişinin ardından bu kez de çıkışta otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu çok yoğun bir nem altında yürümek zorunda kaldı ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi.Siyah Beyazlılar daha sonra maçın oynanacağı Zhohai şehrine ulaşmak için 3 saate yakın sürecek otobüs yolculuğuna başladı. Beşiktaş böylece dün gece saat 01:00’de başladıkları Çin seyahatinde 18 saate yaklaşan bir yolculuktan sonra otele varmış olacak. Siyah Beyazlılar bu akşam akşam Çin saati ile 20:00’de (TSİ 15:00) Schalke 04 ile oynayacağı maçın ardından yine aynı güzergahı izleyip 15 saati geçecek bir yolculukla İstanbul’a dönecek.

