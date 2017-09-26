Beşiktaş sahasında Leipzig'i devirdi

BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, bu kez evinde Liepzig'i 2-0 ile geçti ve 2'de yaparak Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Babel ve 43. dakikada Talisca kaydetti.

Adriano ve Gökhan Gönül kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.



Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.



Medel yine sağ bek

Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı.



Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu.



G Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Leipzig'de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park'ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11'de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.



Taraftarlardan Caner Erkin'e büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin'i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi.



Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Bu arada UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Leipzig'den 2 uçak dolusu taraftar

Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'ın rakibi Laipzig Almanyadaki taraftarları ile geldi. 2 özel uçak dolusu taraftarı getiren Jolly Tour yetkilileri " Almanya'dan yoğun talep vardı ancak 2 uçak bulabildik. Beşiktaş maçına büyük ilgi gösterdiler' dedi.

Tolgay Arslan'ın vefası

Alman Liginde yer alan Türkiyemspor Hocası Lars Mrosko Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslanın daveti üzere Beşiktaş-RB Leibzig maçına geldi.Tolgay Arslan yakın dostu ve eğitiminde destek gördüğü Mrosko'yu İstanbul'da 2 gün misafir etti.

Efsaneler tribünde

Beşiktaş'ın efsane futbolcu ve Kaptanları Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman Şampiyonlar Liginde Beşiktaş Laipzig maçını tribünden izlediler. Siyah beyazlı taraftarlar kaptanlar ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler.