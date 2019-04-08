Beşiktaş Rize'de gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'a 7-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ikinci devresinde namağlup zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Rize deplasmanında bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti