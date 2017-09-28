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Beşiktaş – RB Leipzig maçının spikeri Levent Özçelik’ten küfür açıklaması

Beşiktaş - RB Leipzig karşılaşmasını anlatan deneyimli TRT spikeri Levent Özçelik, karşılaşmanın ardından bir açıklamada bulundu. Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe'ye küfür ederken "Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var, bunu burada yaşamak lazım" diyen Özçelik konuya açıklık getirdi

Beşiktaş – RB Leipzig maçının spikeri Levent Özçelik’ten küfür açıklaması

Beşiktaş - RB Leipzig karşılaşmasını anlatan deneyimli TRT spikeri Levent Özçelik, karşılaşmanın ardından bir açıklamada bulundu. Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe'ye küfür ederken "Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var, bunu burada yaşamak lazım" diyen Özçelik konuya açıklık getirdi

28 Eylül 2017 Perşembe 10:46
Beşiktaş – RB Leipzig maçının spikeri Levent Özçelik’ten küfür açıklaması
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BEŞİKTAŞ'IN RB Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Beşiktaş’ın zaferi kadar TRT’nin efsanevi spikeri Levent Özçelik de anlatımıyla damga vurdu. Deneyimli spiker karşılaşmanın bir bölümünde Beşiktaş taraftarını överken; bu övgünün denk geldiği an sosyal medyada gündeme oturdu ve bir kısım Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.

Zira Levent Özçelik’in sözü Beşiktaş taraftarına bıraktığı esnada siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye küfür etmekteydi. Özçelik “Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var, bunu burada yaşamak lazım” derken bu yorum sosyal medyada gündeme oturdu.

Özçelik ise bu tartışmalardan sonra bir açıklama yaparak tartışmalara nokta koydu. Levent Özçelik, “Kulaklık varken sesleri duyamıyordum. Atmosferi duymak için kulaklığı çıkardım ve uğultu halinde tezahürat duydum. Ne söylendiğini anlamadım. Yoksa benim böyle bir şeyi onaylamam söz konusu olabilir mi?” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
RB LeipzigBjk
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