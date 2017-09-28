Beşiktaş – RB Leipzig maçının spikeri Levent Özçelik’ten küfür açıklaması

BEŞİKTAŞ'IN RB Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Beşiktaş’ın zaferi kadar TRT’nin efsanevi spikeri Levent Özçelik de anlatımıyla damga vurdu. Deneyimli spiker karşılaşmanın bir bölümünde Beşiktaş taraftarını överken; bu övgünün denk geldiği an sosyal medyada gündeme oturdu ve bir kısım Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.

Zira Levent Özçelik’in sözü Beşiktaş taraftarına bıraktığı esnada siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’ye küfür etmekteydi. Özçelik “Sevgili seyirciler, kulaklığımı birkaç saniye önce çıkardım. İnanılmaz bir tezahürat var, bunu burada yaşamak lazım” derken bu yorum sosyal medyada gündeme oturdu.

Özçelik ise bu tartışmalardan sonra bir açıklama yaparak tartışmalara nokta koydu. Levent Özçelik, “Kulaklık varken sesleri duyamıyordum. Atmosferi duymak için kulaklığı çıkardım ve uğultu halinde tezahürat duydum. Ne söylendiğini anlamadım. Yoksa benim böyle bir şeyi onaylamam söz konusu olabilir mi?” dedi.