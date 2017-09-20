Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ , Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 'talimatlara aykırı haraketleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Beşiktaş Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/b. ve 2/c. maddeleri uyarınca,



Ümraniyespor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca,



İstanbulspor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2. 2/c. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

