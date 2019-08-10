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Son Dakika

Beşiktaş öne geçti ama koruyamadı!

2019-2020 sezonu öncesi ilk kez taraftarının karşısına çıkan Beşiktaş, Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı.

SPOR 10.08.2019, 22:59 Enes Subaşı
Beşiktaş öne geçti ama koruyamadı!
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Beşiktaş, hazırlık maçında köklü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

 

Beşiktaş'ın gollerini 12. dakikada Erdem Seçgin ve 38. dakikada Muhayer Oktay kaydetti. Panathinaikos'un gollerini ise 62. ve 80. dakikalarda Donis attı. Öte yandan Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında gol atamayan siyah-beyazlı ekip bu hasretine Yunan ekibi karşısında son verdi.

 

İLK 11'LER

 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isımat-Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kartal Kayra, Muhayer, Erdem Seçgin, Lens, Orkan, Umut

 

Panathinaikos: Dioudis; Johansson, Insua, Kolovetsios, Poungouras; Donis, Chatzitheodoridis, Zahid, Kolovos, Chatzigiovannis; Macheda

 

Hazırlık maçları karnesi

 

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarını gol atamadan tamamladı.

 

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

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