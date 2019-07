BEŞİKTAŞ'IN her konuda anlaşmaya vardığı Douglas’ın menajerinden gelen talepler Siyah-Beyazlılar’ı çıldırttı.

Bonservisi elinde olan futbolcuyla ön protokol yapılmasına rağmen aldığı teklifler nedeniyle Beşiktaş’tan imza parası istemesi, yönetime geri adım attırdı.

Kartal, transferin daha önce konuşulduğu şartlarda gerçekleşmesini bekleyecek.